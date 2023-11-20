Кошелёк или жизнь? 4 способа, как деньги могут развалить отношения

Психолог и маркетолог Макс Алберхаски посоветовал всем парам не оттягивать разговор о финансах и не бояться его. Обсуждать семейный бюджет можно уже спустя полгода отношений и обязательно до того, как соберётесь съезжаться или даже расписываться. Чтобы в будущем деньги не стали айсбергом для корабля любви, нужно придерживаться четырёх советов.

Чаще и открыто говорите о деньгах , даже когда это смущает или напрягает. Обязательно нужно обсудить, что вы предпочитаете — копить или тратить, сколько зарабатываете и довольны ли работой, лучшие и худшие финансовые привычки, любите ли путешествовать, имеете какие-то затратные хобби и так далее. Это поможет лучше ориентироваться в грядущих тратах.

Составьте план на случай, если отношения закончатся. Этого, конечно, никто не хочет и не ждёт, но статистика говорит о печальном соотношении, поэтому лучше заранее всё распределить и обо всём договориться.

Найдите способ разделять расходы. Если доходы у каждого партнёра разные, то не нужно делить все траты на два или сваливать всё на одного. Можно подойти к делу креативно — кто-то с зарплатой повыше платит 2/3 аренды и продуктов, или один полностью оплачивает жильё, а второй — продукты и прочие необходимые вещи.

Используйте деньги для приятных сюрпризов. Деньги — это не только способ пострессовать и завести сложный разговор с партнёром, но и средство, чтобы устроить ему пусть маленький, но приятный сюрприз.

Ещё больше финансовых советов для пар, но уже от эксперта по отношениям Трейси Кокс, можно найти вот здесь.