Жизнь
10:00, 20 ноября 2023
2 мин.

Кошелёк или жизнь? 4 способа, как деньги могут развалить отношения

Даже самые крепкие отношения начинают шататься из-за денежных вопросов и семейного бюджета. Ошибкой будет просто молчать о проблеме и либо перекладывать все заботы на вторую половину, либо взваливать всё на себя. Специалист рассказал о 4 рабочих тактиках, которых нужно придерживаться, если отношения хочется сохранить до старости.

Кошелёк или жизнь? 4 способа, как деньги могут развалить отношения
© karlyukav / Freepik

Психолог и маркетолог Макс Алберхаски посоветовал всем парам не оттягивать разговор о финансах и не бояться его. Обсуждать семейный бюджет можно уже спустя полгода отношений и обязательно до того, как соберётесь съезжаться или даже расписываться. Чтобы в будущем деньги не стали айсбергом для корабля любви, нужно придерживаться четырёх советов.

  • Чаще и открыто говорите о деньгах , даже когда это смущает или напрягает. Обязательно нужно обсудить, что вы предпочитаете — копить или тратить, сколько зарабатываете и довольны ли работой, лучшие и худшие финансовые привычки, любите ли путешествовать, имеете какие-то затратные хобби и так далее. Это поможет лучше ориентироваться в грядущих тратах.

  • Составьте план на случай, если отношения закончатся. Этого, конечно, никто не хочет и не ждёт, но статистика говорит о печальном соотношении, поэтому лучше заранее всё распределить и обо всём договориться.

  • Найдите способ разделять расходы. Если доходы у каждого партнёра разные, то не нужно делить все траты на два или сваливать всё на одного. Можно подойти к делу креативно — кто-то с зарплатой повыше платит 2/3 аренды и продуктов, или один полностью оплачивает жильё, а второй — продукты и прочие необходимые вещи.

  • Используйте деньги для приятных сюрпризов. Деньги — это не только способ пострессовать и завести сложный разговор с партнёром, но и средство, чтобы устроить ему пусть маленький, но приятный сюрприз.

Ещё больше финансовых советов для пар, но уже от эксперта по отношениям Трейси Кокс, можно найти вот здесь.

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