Кошка научилась предсказывать приступы эпилепсии за несколько часов

Предсказывать эпилептические припадки, которых у Молли бывает до девяти в неделю, котёнок начал практически сразу. Женщина заметила, что поведение пушистика меняется перед приступом, а порой и сильно заранее — за восемь часов.

Сначала Мэгги становится игривой и начинает повсюду бегать. Затем успокаивается и приходит к Молли. Если та поднимается с постели — идёт за ней.

Когда начинается приступ, кошка ложится на руку хозяйки и будто пытается отвлечь её, побуждая погладить.

По мнению Молли, секрет в том, что пушистик может улавливать химические изменения в её организме, ведь у кошек около 30 рецепторов в носу.

«Это позволяет ей предупреждать меня своим особым способом. Это так трогательно, что она заботится обо мне»», — рассказала женщина.

А ещё считается, что кошки могут предчувствовать смертельную опасность. Как они ведут себя при этом, рассказали в этом тексте.