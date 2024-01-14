Кошка жутко линяет? Пуходёрка тут не поможет

По словам эксперта, линька — сезонный процесс, который обычно приходится на весну и реже на осень. Также шерсть сыпется после беременности и родов. Постоянной линьки в идеале быть не должно, но такое случается при неправильном уходе за питомцем. Например, при редком купании или при использовании для мытья неподходящих средств. Свою роль может сыграть и микроклимат в квартире — линька усиливается при слишком сухом воздухе. Такое часто бывает в отопительный сезон или летом, когда работает кондиционер.

Справиться с линькой бритьём кошки налысо не выйдет. Напротив, проблема лишь усугубится: шерсть так и продолжит сыпаться, а вот при заглатывании таких волосков, у которых теперь будут острые края, у кошки могут возникнуть проблемы с ЖКТ. Вычёсывание пуходёркой тоже не поможет, заметила грумер. Лучше всего помыть животное, а потом удалить омертвевшую шерсть с помощью уходового комплекса.

Кстати, мыть кошку нужно регулярно, а не раз в полгода. В сезон активной линьки нужно купать питомца с интервалом в 7−14 дней. Перед банными процедурами стоит хорошенько вычесать четвероногого друга, удалить колтуны и сделать пилинг с фруктовыми кислотами. Для мытья пригодится шампунь глубокой очистки, обычный уходовый шампунь и кондиционер. После мойки нужно выдуть оставшуюся шерсть компрессором. Если активной линьки нет, то мыть питомца нужно раз в месяц-два.

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