Кошмар родителей. Ребёнок остался один дома и влил себе в рот баллон монтажной пены

Родители мальчика забили тревогу, когда их сын начал жаловаться на сильные боли в животе. Ребёнка повезли в больницу.

В медучреждение парнишка поступил уже в состоянии средней тяжести, врачи провели ФГДС, она же гастроскопия, и увидели необычную картину. Желудок мальчика был буквально забит пенополиуретановым герметиком.

Во время экстренной операции хирург-эндоскопист вытащил из желудка пациента два литра токсичного вещества. По его словам, если бы с оперативным вмешательством помедлили, мальчику грозило развитие кишечной непроходимости и, как следствие, сепсис.

Ранее сообщалось, что под Питером годовалый малыш отравился пивом из бутылки, которую оставил недопитой его отец. Крошку доставили в реанимацию без сознания, но он выжил.