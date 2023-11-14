Космонавт забыла сумку в космосе. Теперь у Земли новый спутник

Казус случился 2 ноября 2023 года. Женщина вышла в открытый космос для работ на внешней части МКС и оставила в космосе сумку с инструментами. Теперь она стала новым искусственным спутником Земли.

Если всё пойдёт по плану, то забытая вещь быстро снизит высоту орбиты с 415 км и сгорит в атмосфере примерно в марте 2024 года.

Кое о чём важном забыл и американец Халил Сусса — о лотерейном билете. Он бы и не вспомнил о нём, если бы не его уборщица. Мог бы стать миллионером на несколько месяцев раньше.