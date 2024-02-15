Костомаров признался, планирует ли на самом деле возвращаться на лёд

Как рассказал Костомаров, сейчас благодаря новым технологиям и умным протезам жить дальше можно и после серьёзной травмы и потери руки или ноги. Всю информацию даже можно найти в Интернете, правда, за него этим занималась жена Оксана, потому что без рук спортсмен даже не мог погуглить.

«Хорошо, что есть технологии и в интернете можно найти необходимую информацию. Но прежде всего важно поверить в себя, найти в себе силы и не сдаваться, идти вперёд даже в протезах», — сказал участникам беседы фигурист.

Он отметил, что спортсмены привыкли сталкиваться с трудностями и преодолевать их, но, когда ты уже был на вершине, начинать с нуля — очень сложно. Однако со спортом Костомаров точно не покончил. Он признался, что сейчас в основном крутит велосипед и ходит по беговой дорожке, потому что ему нужно восстановить мышцы и выносливость.

Помимо того, спортсмен плавает и занимается большим теннисом, хоть ему и тяжеловато. Зато на лёд он вернуться планирует твёрдо.

«В планах — принимать участие в ежегодном ледовом шоу моего друга Ильи Авербуха. В общем, я стараюсь быть ближе к тем людям и той атмосфере, в которой всегда был», — признался Костомаров.

Ранее спортсмен рассказывал, кем чувствует себя на самом деле после всех операций и реабилитации. Узнать об этом можно здесь.