Костомаров рассказал, когда выйдет на лёд. Как раньше — на коньках

Костомаров рассказал, что для этого ведётся работа, и раскрыл секрет, что он уже пробовал.

«Да, я не тот Роман Костомаров, который был, а мишка из цирка. Но понимаю, что с каждой тренировкой буду чувствовать себя лучше», — сказал спортсмен.

Впервые после болезни и ампутаций он появился на льду в конце лета 2023 года — вышел к своей жене фигуристке Оксане Домниной на гала-шоу «Письма любви». Но пока лишь в кроссовках.