Костомаров рассказал, когда выйдет на лёд. Как раньше — на коньках
Ещё год назад фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров лежал в клинике в тяжелейшем состоянии. Но мужчина выкарабкался и теперь старается сделать свою жизнь максимально похожей на ту, что была до болезни и ампутаций. Он бегает, плавает, играет в теннис, водит машину и уже побывал на льду, но пока только в кроссовках. Скоро же спортсмен собирается покататься на коньках.
Костомаров рассказал, что для этого ведётся работа, и раскрыл секрет, что он уже пробовал.
«Да, я не тот Роман Костомаров, который был, а мишка из цирка. Но понимаю, что с каждой тренировкой буду чувствовать себя лучше», — сказал спортсмен.
Впервые после болезни и ампутаций он появился на льду в конце лета 2023 года — вышел к своей жене фигуристке Оксане Домниной на гала-шоу «Письма любви». Но пока лишь в кроссовках.