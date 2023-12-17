Костомаров впервые после ампутации выступил на ледовом шоу
Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров вновь на этот самый лёд вернулся несмотря на серьёзные травмы после перенесённого коронавируса. Спортсмен выступил на ледовом шоу Ильи Авербуха, он появился в конце выступления его жены Оксаны Домниной вместе с Максимом Шабалиным. Публика встретила Костомарова аплодисментами и восторженным гулом.
О том, что выступит на шоу, Костомаров заявил ранее, когда опубликовал на своём канале видео с тренировкой. В ролике он неуверенно держался на льду, но поклонники были уверены, что это продлится недолго. И действительно, на шоу спортсмен показал, что не просто так не единожды становился чемпионом России и мира.
Костомаров уже выступал на шоу, но на музыкальном. Тогда он примерил на себя роль Железного дровосека, чем, по признанию певца Сергея Лазарева, растрогал всех до слёз.
Ног и кистей рук спортсмен лишился из-за коронавируса, которым он переболел в 2023 году. Костомаров долго пролежал в коме, и многие уже не надеялись на чудо, но спортсмен выжил, хоть ему и пришлось перенести ампутацию.