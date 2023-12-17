Костомаров впервые после ампутации выступил на ледовом шоу

О том, что выступит на шоу, Костомаров заявил ранее, когда опубликовал на своём канале видео с тренировкой. В ролике он неуверенно держался на льду, но поклонники были уверены, что это продлится недолго. И действительно, на шоу спортсмен показал, что не просто так не единожды становился чемпионом России и мира.

Костомаров уже выступал на шоу, но на музыкальном. Тогда он примерил на себя роль Железного дровосека, чем, по признанию певца Сергея Лазарева, растрогал всех до слёз.

Ног и кистей рук спортсмен лишился из-за коронавируса, которым он переболел в 2023 году. Костомаров долго пролежал в коме, и многие уже не надеялись на чудо, но спортсмен выжил, хоть ему и пришлось перенести ампутацию.