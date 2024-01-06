Костомарову планируют сделать ещё одну операцию. Что на этот раз?

По словам Романа Костомарова, ему грозит ещё одна операция, но в этот раз пластическая. Для того чтобы использовать руку на все 100%, фигуристу нужен особый протез, под который эту самую руку ещё нужно подготовить. Этим и займутся врачи в операционной.

Реабилитация же идёт у спортсмена бодро. Об этом рассказал реабилитолог и специалист по адаптивной физкультуре Егор Навроцкий. «Мы ещё не достигли всего, чего бы хотели. Надо двигаться дальше. Это ежедневное впахивание, спортивный характер и упорство. Но так и должно быть для результатов», — признался он.

Костомаров рассказал, какие у него планы на год. Сперва фигурист планирует пережить 10 января — день, когда он попал год назад в больницу. А ещё он хочет встать на сноуборд. Спортсмен уверен, что у него получится — баланс держать многократный чемпион умеет, а остальное — дело практики.

Ранее спортсмен рассказывал, с чем до сих пор не может смириться после ампутации.