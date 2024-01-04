Фигуристка Косторная разругалась со своим модельером из-за неоплаченных счетов

В своём телеграм-канале она объяснила, что рассчитывала, что вопросы будут решаться по-взрослому, но этого не случилось. По словам спортсменнки, договор на пошив костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Моcквы. Поэтому и вопрос нужно решать с ними.

Спортсменка добавила, что всё время она исправно отмечала в своих сторис дизайнеров, но то, что Куклычевой не нравится формат, она не знала.

«Очень жаль, что наше сотрудничество закончилось на столь минорной ноте», — заявила фигуристка.

Кулычева уточняла, что Косторная должна ей 240 000 рублей и она рада, что сотрудничество с фигуристкой наконец закончилось.

«Субординация стёрлась полностью, никакого уважения. Постоянно давила на жалость, плакала, когда мы не смогли физически пришить ей крылья к комбинезону», — объяснила дизайнер.

Ранее словесная перепалка произошла между фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Что там случилось, читайте тут.