Фигуристка Косторная разругалась со своим модельером из-за неоплаченных счетов
На днях дизайнер Алёна Куклычева заявила, что прекращает сотрудничество с фигуристкой Алёной Косторной. Всё из-за нескольких неоплаченных счетов за костюмы. По словам модельера, она хочет, чтобы спортсменка оставила её в покое, так как с ней было очень тяжело работать. Фигуристка постоянно давила на жалость и не проявляла никакого уважения к дизайнеру, объяснила Кулычёва. Косторная не оставила это без ответа.
В своём телеграм-канале она объяснила, что рассчитывала, что вопросы будут решаться по-взрослому, но этого не случилось. По словам спортсменнки, договор на пошив костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Моcквы. Поэтому и вопрос нужно решать с ними.
Спортсменка добавила, что всё время она исправно отмечала в своих сторис дизайнеров, но то, что Куклычевой не нравится формат, она не знала.
«Очень жаль, что наше сотрудничество закончилось на столь минорной ноте», — заявила фигуристка.
Кулычева уточняла, что Косторная должна ей 240 000 рублей и она рада, что сотрудничество с фигуристкой наконец закончилось.
«Субординация стёрлась полностью, никакого уважения. Постоянно давила на жалость, плакала, когда мы не смогли физически пришить ей крылья к комбинезону», — объяснила дизайнер.
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