Жизнь
23:00, 19 ноября 2023
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Кот помог россиянину смягчить тюремный срок

Необычная история произошла в Кемерове. Там наличие котика дома попало в список смягчающих наказание обстоятельств. 48-летнего россиянина судили за хранение оружия, причинение лёгкого вреда здоровью и хулиганство. Конечно, пушистик не стал главной причиной дать мужчине условный срок, но в документах его персону зафиксировали. Эту историю рассказал Mash.

Кот помог россиянину смягчить тюремный срок
© Freepik/wirestock

Мужчина в сентябре пьяным напал на человека и угрожал ему оружием.

Суд посчитал смягчающими обстоятельствами стандартные: вину полностью признал, в содеянном раскаялся, помогал следствию, состояние здоровья и возраст, а также то, что к уголовной ответственности привлекается впервые. Ну и самое удивительное, но тоже чёрным по белому указано — «наличие кота».

В итоге мужчину признали виновным, но дали условный срок, сообщил Mash.

Немецкий котик, наоборот, навредил людям. Правда, речь о диком — это вам не домашний милашка. Туристы хотели спуститься с 30-метровой башни «Золлинг» в Нижней Саксонии, но им преградило путь злющее, шипящее существо. Пройти не получилось, пока не приехали полицейские.

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