Мужчина в сентябре пьяным напал на человека и угрожал ему оружием.

Суд посчитал смягчающими обстоятельствами стандартные: вину полностью признал, в содеянном раскаялся, помогал следствию, состояние здоровья и возраст, а также то, что к уголовной ответственности привлекается впервые. Ну и самое удивительное, но тоже чёрным по белому указано — «наличие кота».

В итоге мужчину признали виновным, но дали условный срок, сообщил Mash.

Немецкий котик, наоборот, навредил людям. Правда, речь о диком — это вам не домашний милашка. Туристы хотели спуститься с 30-метровой башни «Золлинг» в Нижней Саксонии, но им преградило путь злющее, шипящее существо. Пройти не получилось, пока не приехали полицейские.