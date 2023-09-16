Ковид снова с нами. Дом правительства в Москве возвращает масочный режим

Ковид в Москве: ограничения в Доме правительства

Профилактические ограничения с 18 сентября начнут действовать в Доме правительства на Краснопресненской набережной, 2. Они будут включать в себя:

масочный режим и ношение респираторов;

сокращение числа посетителей;

снижение числа личных контактов между сотрудниками;

уменьшение количества командировок по России и за рубеж.

Решение ввести меры профилактики приняли из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом, чтобы нормализовать эпидемиологическую ситуацию.

Будут ли повсеместно вводить ограничения

Как объяснили журналистам в Роспотребнадзоре, заболеваемость сезонными болячками растёт по двум причинам:

в Северном полушарии холодает;

увеличивается число контактов между людьми — многие вернулись с отпусков и каникул.

Ведомство также уточнило: повсеместно вводить масочный режим и другие ограничения не будут, пока для этого нет серьёзных оснований.

При этом в учреждениях могут временно вводить ограничения, чтобы снизить распространение болезней.

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Осложнения при ОРВИ

Важно помнить, что любая вирусная инфекция при безалаберном подходе к лечению может вылиться в жутко неприятные осложнения, о которых рассказывал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Некоторые симптомы могут указывать, что здоровью нанесён нешуточный удар. Среди них — рвота, головокружение, боль и тяжесть в груди, спутанность сознания.

Если вас что-то из этого беспокоит, то не медлите — обратитесь к врачу. Особенно, если у вас затруднено дыхание или вы чувствуете тяжесть в брюшной полости.

А если при этом ещё и температура пошла вверх, и кашель вернулся, то без помощи медиков точно не обойтись.

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