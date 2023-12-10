Кожура мандарина и влажная тряпка. Ветеринары рассказали, как «подружить» новогоднюю ёлку и домашних животных

Наблюдайте

Для начала установите ёлку без украшений и оставьте дерево «голым» на некоторое время, рекомендует зооконсультант платформы «Понимаю» Вероника Миронова. Хорошо закрепите её у основания, чтобы она не упала сама по себе. Для этого подойдут специальные держатели и классическое ведро с песком.

Теперь наблюдайте, как питомец реагирует на ёлку. Не всегда нужны какие-то меры, ведь у каждого животного свой характер и манера поведения.

Обучайте

Для начала попробуйте научить питомцев избегать ёлки. Правда, не со всеми это получится. Собак можно научить запрещающей команде и использовать её всякий раз, когда та пытается контактировать с деревом. С кошкой такой номер не пройдёт, отметила специалист по поведению домашних и диких животных Татьяна Любимова.

Отпугивайте

Если ёлка всё же оказалась в зоне риска, попытайтесь отвадить от неё животное. Можно попробовать нанести на нижние ветки по паре капель эфирного масла (апельсина или лаванды), а ещё разместить на них звонкие колокольчики.

Вообще четвероногие очень не любят запах цитрусовых, и если под рукой нет масла лимона или апельсина, можно разложить под ёлкой кожуру (например, мандаринов), советует в свою очередь ветеринарный врач, технолог производства корма для животных Karmy Алексей Князьков.

Ещё один вариант — постелить вокруг ёлки мокрую тряпку. Почти наверняка ни собака, ни кошка не станут по ней ходить и со временем потеряют интерес к новогодним декорациям.

Ограничивайте доступ

Если все вышеперечисленные меры не помогли, придётся лишать питомцев доступа к ёлке. Главное — проследить за безопасностью. Потенциально опасные ограждения не только могут навредить здоровью питомца, но и сделать ёлку вдвойне интереснее из-за существующего запрета.

Если животные сходят с ума из-за ёлки и никак не могут оставить её в покое, проще всего пересмотреть место, где будут стоять декорации, и не пускать в эту комнату питомцев.