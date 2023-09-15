Кредит на образование — что это такое и как получить

Кому выдают кредит на образование

Образовательный кредит с господдержкой абитуриент может взять самостоятельно. Он доступен любому гражданину РФ с 14 лет без справки о доходах, имеет длительные сроки погашения, льготный период и сниженную процентную ставку, благодаря госсубсидиям, нет комиссии банка и страховки.

Ставка по кредиту для студента — 3%. Во время обучения + 9 месяцев после получения диплома выплачиваются только проценты: первый год — 40%, второй год — 60%, с третьего года — 100% от суммы начисленных процентов.

После окончания льготного периода начинаются выплаты по «телу кредита». Максимальный срок выплаты после обучения — 15 лет, возможно досрочное погашение.

Что можно покрывать с помощью кредита на образование

Образовательные кредиты могут использоваться для оплаты таких расходов, как учебные материалы, стоимость учебных курсов, оплата проживания и питания, а также другие связанные с образованием расходы.

Учебные заведения, поддерживающие программу образовательного кредитования, могут быть колледжами, университетами, техническими и профессиональными школами.

Кредит на образование с господдержкой — это целевой льготный кредит, поэтому есть ограничения:

Деньги нельзя получить на руки. Банк перечисляет необходимую сумму сразу в вуз. Заёмщик только выбирает период обучения для оплаты: семестр, год либо весь срок обучения. Число банков, выдающих кредит, определяется Минобрнауки. Вуз должен иметь государственную лицензию на образовательную деятельность, данные о которой можно уточнить на сайте Рособрнадзора. Без подтверждения аккредитации вуза банк откажет. По закону «Об опеке и попечительстве» несовершеннолетним под опекой кредит не выдаётся.

Как получить кредит на образование

Самый крупный банк, осуществляющий выдачу образовательных кредитов с господдержкой, — Сбербанк. А также: АКБ «Алмазэргиэнбанк», «Банк РНКБ».

Для получения кредита необходимо заполнить заявление-анкету и подготовить следующие документы:

паспорт с отметкой о постоянной регистрации;

договор с вузом или колледжем об оказании платных образовательных услуг (подписанный представителем учебного заведения);

счёт на оплату обучения (с указанием суммы).

Если заёмщику меньше 18 лет, понадобится свидетельство о рождении. Заполнить заявление и подать документы такой клиент должен вместе с родителями: потребуются также их паспорта и согласие на оформление кредита.

Оформить образовательный кредит можно в офисах банка, а также в некоторых вузах, где работают менеджеры Сбербанка (РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МГИМО, ВАВТ и др.).

Подтверждение доходов для получения такого кредита не требуется. Срок ожидания решения по заявке — до 3 рабочих дней.