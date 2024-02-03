Кроссовки Майкла Джордана ушли с аукциона за фантастическую сумму

Набор из шести кроссовок Джордана отмечен на сайте Sotheby`s как премиум-лот. В описании сказано, что Джордан носил их, когда выигрывал каждый из своих шести чемпионатов и получал награду MVP — как самый ценный игрок.

В комплект вошли Air Jordan VI (1991 г.), Air Jordan VII (1992 г.), Air Jordan VIII (1993 г.), Air Jordan XI (1996 г.), Air Jordan XII (1997 г.) и Air Jordan XIV (1998 г.). Четыре пары из них — с автографом баскетболиста.

В аукционном доме рассказали, что цену за которую купили набор кроссовок, вряд ли когда-то смогут повторить. Имя нового обладателя не называется.

А отдал он за них $ 8,032 млн. Это около 725 млн рублей.

Недавно актёр и губернатор штата Калифорния в США Арнольд Шварценеггер продал свои часы Audemars Piguet на благотворительном аукционе. Их купили за € 270 000 (26,6 млн рублей).