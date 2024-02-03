Жизнь
Опубликовано 03 февраля 2024, 19:20
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Кроссовки Майкла Джордана ушли с аукциона за фантастическую сумму

Миллионы людей по всему миру носят «джорданы» (Air Jordan) — кроссовки линейки бренда Nike, созданного в честь американского баскетболиста Майкла Джордана. Тем временем один очень богатый человек купил кроссовки, которые носил сам бывший игрок НБА. Он приобрёл на аукционе шесть пар за невероятную сумму. Об этом сообщил AFP со ссылкой на аукционный дом Sotheby`s.
Кроссовки Майкла Джордана ушли с аукциона за фантастическую сумму
© Unsplash/Carl Barcelo

Набор из шести кроссовок Джордана отмечен на сайте Sotheby`s как премиум-лот. В описании сказано, что Джордан носил их, когда выигрывал каждый из своих шести чемпионатов и получал награду MVP — как самый ценный игрок.

В комплект вошли Air Jordan VI (1991 г.), Air Jordan VII (1992 г.), Air Jordan VIII (1993 г.), Air Jordan XI (1996 г.), Air Jordan XII (1997 г.) и Air Jordan XIV (1998 г.). Четыре пары из них — с автографом баскетболиста.

В аукционном доме рассказали, что цену за которую купили набор кроссовок, вряд ли когда-то смогут повторить. Имя нового обладателя не называется.

А отдал он за них $ 8,032 млн. Это около 725 млн рублей.

Недавно актёр и губернатор штата Калифорния в США Арнольд Шварценеггер продал свои часы Audemars Piguet на благотворительном аукционе. Их купили за € 270 000 (26,6 млн рублей).

Автор:Кира Полякова
Редакция
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