Крутившая голым задом на ТВ российская чиновница накинулась на гостей вечеринки Ивлеевой

Также омбудсмен предложила бойкотировать звёзд, решивших поразвлечься с Ивлеевой. Не покупать билеты на их выступления и не смотреть видео с их участием.

«Ничего суперумного и важного, чего нельзя найти в других источниках, эти персонажи не выдают», — добавила Волынец в беседе с News.ru.

А Филиппа Киркорова, по её словам, и вовсе стоит «привлечь к уголовной ответственности за пропаганду Содома и Гоморры».

Но интернет всё помнит, вот и в соцсетях вспомнили, как в конце 90-х Ирина Волынец, а тогда ещё Ирина Жемчугова, раздевалась на камеру в телешоу «Империя страсти», которое вёл Николай Фоменко. И демонстрировала больше, чем многие гости Ивлеевой. В общем, крутила голым задом как могла.

О том, удастся ли звёздам отмыться после «почти голой» вечеринки, читайте тут.