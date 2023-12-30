Крутившая голым задом на ТВ российская чиновница накинулась на гостей вечеринки Ивлеевой
Уполномоченная по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец ополчилась на участников «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Гостей, демонстрировавших друг другу свои прелести в клубе «Мутабор», стоит лишить званий заслуженных и народных артистов, считает омбудсмен. Вот только сама Волынец раньше показывала и не такое — и не на закрытой вечеринке, а прямо на НТВ.
Также омбудсмен предложила бойкотировать звёзд, решивших поразвлечься с Ивлеевой. Не покупать билеты на их выступления и не смотреть видео с их участием.
«Ничего суперумного и важного, чего нельзя найти в других источниках, эти персонажи не выдают», — добавила Волынец в беседе с News.ru.
А Филиппа Киркорова, по её словам, и вовсе стоит «привлечь к уголовной ответственности за пропаганду Содома и Гоморры».
Но интернет всё помнит, вот и в соцсетях вспомнили, как в конце 90-х Ирина Волынец, а тогда ещё Ирина Жемчугова, раздевалась на камеру в телешоу «Империя страсти», которое вёл Николай Фоменко. И демонстрировала больше, чем многие гости Ивлеевой. В общем, крутила голым задом как могла.
О том, удастся ли звёздам отмыться после «почти голой» вечеринки, читайте тут.