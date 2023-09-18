Кружки и секции для детей: как их выбрать и не сойти с ума?
В жизни каждого родителя наступает момент, когда пора решать на какой кружок или секцию отдать ребёнка. Этот момент очень важный и совсем не простой, как может показаться на первый взгляд, ведь увлечения детства могут определить будущее ребёнка и всё это выльется в головокружительную карьеру. О том, на что обратить внимание, когда выбираете кружок или секцию для ребёнка рассказал сооснователь онлайн-школы Rebotica Борис Овсепян.
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Где находиться кружок или секция
Учитывайте расстояние от школы или дома, чтобы понять время на дорогу.
Чтобы составить расписание, прикиньте, в какие дни и время ребёнок может ходить на дополнительные занятия.
Если с этим есть сложности, стоит рассмотреть онлайн формат или занятий в выходные дни.
Стоимость и дополнительные расходы
Не выбирайте кружок или секцию, оплачивать которые вы будете на последние деньги.
Сразу узнайте, будут ли какие-то дополнительные расходы или всё уже включено в стоимость абонемента. Например, на форму, на специальные учебники и т.д.
Время на поддержку и разговоры о кружке или секции для ребёнка
Важно хвалить ребёнка, задавать вопросы: что сейчас делаете, что изменилось, что получается, а что нет. Вовремя реагировать на «не хочу больше туда ходить» и «мне надоело».
Дети часто теряют интерес, именно потому что не чувствуют поддержки. А регулярная обратная связь от близких помогает переживать трудные периоды и заниматься дальше.