Жизнь
Опубликовано 10 февраля 2024, 00:10
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Кто платит транспортный налог и как его расчитать

Транспортный налог начисляется собственникам разных видов транспорта, включая автомобили, мотоциклы, автобусы, снегоходы, теплоходы, яхты, самоходные машины и даже самолеты. Рассказываем, как он рассчитывается и когда его платить.
Кто платит транспортный налог и как его расчитать

© Michael Fousert / Unsplash

**Когда нужно платить транспортный налог? ** Транспортный налог, как и другие имущественные налоги физических лиц, необходимо уплатить до 1 декабря текущего года. Однако, если уведомление от налоговой не пришло до этого срока, стоит самостоятельно обратиться в региональное отделение ФНС для уточнения информации.

Как рассчитывается транспортный налог?

Сумма транспортного налога зависит от мощности двигателя транспортного средства. Базовая налоговая ставка на транспорт практически не менялась с 2003 года. В зависимости от мощности двигателя стоимость одной лошадиной силы составляет:

  • до 100 л. с. — 2,5 рубля;
  • от 100 до 150 л. с. включительно — 3,5 рубля;
  • свыше 150 и до 200 л. с. включительно — 5 рублей;
  • свыше 200 и до 250 л. с. включительно — 7,5 рубля;
  • свыше 250 л. с. — 15 рублей.

В некоторых регионах шаги для повышения ставки могут отличаться. Например, в Перми ставка увеличивается каждые 25 лошадиных сил автомобиля.

Автор:Ника Белова
Редакция
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