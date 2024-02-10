Кто платит транспортный налог и как его расчитать

**Когда нужно платить транспортный налог? ** Транспортный налог, как и другие имущественные налоги физических лиц, необходимо уплатить до 1 декабря текущего года. Однако, если уведомление от налоговой не пришло до этого срока, стоит самостоятельно обратиться в региональное отделение ФНС для уточнения информации.

Как рассчитывается транспортный налог?

Сумма транспортного налога зависит от мощности двигателя транспортного средства. Базовая налоговая ставка на транспорт практически не менялась с 2003 года. В зависимости от мощности двигателя стоимость одной лошадиной силы составляет:

до 100 л. с. — 2,5 рубля;

от 100 до 150 л. с. включительно — 3,5 рубля;

свыше 150 и до 200 л. с. включительно — 5 рублей;

свыше 200 и до 250 л. с. включительно — 7,5 рубля;

свыше 250 л. с. — 15 рублей.

В некоторых регионах шаги для повышения ставки могут отличаться. Например, в Перми ставка увеличивается каждые 25 лошадиных сил автомобиля.