Жизнь
Опубликовано 28 января 2024, 18:40
1 мин.

Кто подставил участников «голой» вечеринки, неужели Михалков?

Народный артист России Никита Михалков заявил, что это не он нажаловался Владимиру Путину на «голую вечеринку» Насти Ивлеевой. В доносе режиссёра обвинила журналистка Ксения Собчак. По её словам, Михалков не только рассказал, но и показал президенту видео с вечеринки, где рэпер Vasio творит безобразия в одном носке. Собчак говорит, что узнала эту информацию от двух источников.
commons.wikimedia.org/Paul Katzenberger/CC BY-SA 4.0

commons.wikimedia.org/Paul Katzenberger/CC BY-SA 4.0

Михалков заявил, что ничего про голую вечеринку Путину не рассказывал. По его словам, в те «нечастые возможности встречи и разговора с президентом» у них есть более интересные темы для обсуждения.

При этом режиссёр неверно указал дату той самой вечеринки — 26 декабря, хотя на самом деле скандал вокруг неё разгорелся пятью днями ранее.

Блогер Настя Ивлеева устроила в столичном клубе «Мутабор» вечеринку с дресс-кодом almost naked (почти обнажённый) в ночь с 20 на 21 декабря. На ней присутствовали многие селебрити.

На следующий день кадры с «голой вечеринки» заполонили Сеть и вызвали шквал критики со стороны политиков и общественников. Звёздам, появившимся в откровенных нарядах, включая саму Собчак, пришлось публично извиняться.

Особенно не повезло рэперу Vasio, который засветился на особенно провокационном видео с мероприятия. Молодой человек дважды отсидел в изоляторе, а вскоре отправится в армию.

Ранее стало известно, кто мог слить скандальное видео с Vacio на той самой вечеринке.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.