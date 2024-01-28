Кто подставил участников «голой» вечеринки, неужели Михалков?

Михалков заявил, что ничего про голую вечеринку Путину не рассказывал. По его словам, в те «нечастые возможности встречи и разговора с президентом» у них есть более интересные темы для обсуждения.

При этом режиссёр неверно указал дату той самой вечеринки — 26 декабря, хотя на самом деле скандал вокруг неё разгорелся пятью днями ранее.

Блогер Настя Ивлеева устроила в столичном клубе «Мутабор» вечеринку с дресс-кодом almost naked (почти обнажённый) в ночь с 20 на 21 декабря. На ней присутствовали многие селебрити.

На следующий день кадры с «голой вечеринки» заполонили Сеть и вызвали шквал критики со стороны политиков и общественников. Звёздам, появившимся в откровенных нарядах, включая саму Собчак, пришлось публично извиняться.

Особенно не повезло рэперу Vasio, который засветился на особенно провокационном видео с мероприятия. Молодой человек дважды отсидел в изоляторе, а вскоре отправится в армию.

Ранее стало известно, кто мог слить скандальное видео с Vacio на той самой вечеринке.