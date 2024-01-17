Жизнь
15:20, 17 января 2024
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Кто просил больше Бузовой? Теперь её можно будет видеть по ТВ каждый день

Популярная российская певица и блогерша Ольга Бузова вновь появится на телевидении в качестве ведущей шоу «Это нормально?» на ТНТ. Вместе с ней будет работать и Дмитрий Дибров, который подписал годовой контракт с каналом. А вот о подробностях сотрудничества Бузовой и ТНТ ничего не известно. В новом шоу планируется поднимать острые и актуальные вопросы.
Кто просил больше Бузовой? Теперь её можно будет видеть по ТВ каждый день

© buzova86/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бузова и Дибров станут ведущими в шоу, где будут участвовать две команды — мужская и женская. Им будут задавать вопросы, и они должны будут угадать, как считает большинство россиян — нормально это или нет.

Мнение россиян редакторы программы будут узнавать заранее с помощью опроса. А главными темами первых выпусков станут вопросы: нормально ли встречаться с женатым мужчиной, покупать телефон за 100 000 рублей в кредит, не работать до 30 лет, использовать животных в цирке и так далее. Программа будет выходить четыре раза в неделю — с понедельника по четверг.

Главное, чтобы съёмки шоу обошлись без проблем, потому что ранее Бузова выступила в 30-градусный мороз перед детьми на ёлке, и тогда всё пошло не по плану.

Автор:Ника Белова
Редакция
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