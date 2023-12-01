7 фактов о Генри Киссинджере. Почему все о нём говорят?

Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года в Германии (тогда страна называлась Веймарской республикой). Родители политика были евреями. Отец работал простым школьным учителем, а мать была домохозяйкой. В 1938 году семья переехала в Штаты из-за преследования нацистов. Их родственники, оставшиеся в Германии, погибли во время холокоста.

Семья Киссинджера обосновалась в Нью-Йорке, в немецко-еврейской эмигрантской общине. Там мальчик начал учиться в средней школе. После первого года обучения получать образование стало значительно сложнее: в школу Киссинджер ходил по ночам, а днём работал на фабрике, производящей кисточки для бритья.

Во время Второй мировой Киссинджер участвовал в разных военных кампаниях, в частности, в битве за Арденны. К окончанию войны у юноши было звание сержанта. В 1947 году вернулся в Америку и начал получать высшее образование. Через три года окончил Гарвардский колледж со степенью бакалавра, в 1952 и 1954 годах получил степени магистра и доктора политических наук уже в самом Гарварде. К этому времени он смог сформировать вокруг себя ореол прозорливого политолога. Долгие годы своей политической картеры он играл доминирующую роль во внешней политике США. За это Киссинджера заслуженно называют «патриархом американской внешней политики».

На госпосту Киссинджер работал в трёх направлениях (согласно своей же стратегии).

Пытался возродить трансатлантический альянс с Западной Европой, оживляя потухшие отношения с Францией, Германией и Великобританией. В том числе чтобы противостоять социалистическому блоку (отчасти эту идею он затрагивал в своей докторской).

Пытался снизить напряжение в отношениях с СССР, при этом не отступая от фундаментального принципа, что Союз нужно сдерживать и подавлять.

Пытался наладить отношения с КНР, которая начала бурно развиваться. По его мнению, связь с Китаем можно было использовать против СССР.

С именем Киссинджера связано понятие «челночная дипломатия». Это политическое посредничество, когда конфликт между двумя государствами решается с участием третьей страны и на её условиях.

Термин впервые употребили, чтобы описать усилия Киссинджера по урегулированию арабо-израильского конфликта (Война Судного дня) в 1973 году. Он умудрился провести 28 встреч с представителями конфликтующих сторон, прежде чем они пришли к соглашению.

Генри Киссинджера называют «одним из архитекторов разрядки мировой напряжённости» периода холодной войны между Советским Союзом и Соединёнными Штатами, когда ядерный накал между странами заметно ослаб.

Киссинджер через советского посла в Штатах Анатолия Добрынина наладил конфиденциальный канал связи с СССР. Темой секретных переговоров была та самая разрядка напряжённости. Благодаря этому каналу удалось заключить первый Договор об ограничении стратегических вооружений (1972), который усмирял рост самого смертоносного вооружения.

В 1973 году США И СССР подписали Соглашение о предотвращении ядерной войны.

Киссинджер — герой многих анекдотов. Вот один из них.

Журналист спрашивает у Генри Киссинджера:

— В чём заключается изобретённая вами «челночная дипломатия»?

— О, это очень просто. Вы хотите выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из сибирской деревни.

— Но это невозможно!

— Ничего подобного. Смотрите: я еду в сибирскую деревню, нахожу там простого парня и спрашиваю: «Хочешь жениться на американке?» Он мне: «Зачем? У нас и здесь девчонки хорошие». Я ему: «Ну, а если это дочь миллионера Рокфеллера?» Он: «А, ну тогда другое дело». Тогда я еду в швейцарский банк и говорю там: «Хотите, чтобы вашим президентом стал простой сибирский парень?». Те говорят: «Ни в коем случае!». Тогда я спрашиваю: «А если это будет зять Рокфеллера?». Они: «Ну так это меняет дело!».

Дальше я еду к Рокфеллеру и предлагаю ему в зятья сибирского мужика. Он мне: «Да никогда в жизни!». Я ему: «А если он президент швейцарского банка?». Тогда Рокфеллер зовёт к себе дочь. «Сюзи, мистер Киссинджер нашёл тебе прекрасного жениха — президента швейцарского банка». На что Сюзи говорит: «Фи, какое занудство!». А я ей: «А если это здоровенный сибирский мужик?!». Ну и тогда она мне говорит: «О, это меняет дело!».