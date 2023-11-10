Куда ещё не ступала нога человека. Джареду Лето разрешили залезть на Эмпайр-стейт-билдинг

Лето 20 минут взбирался с 86-го до 104-го этажа на высоте 390 метров. Разумеется, у него была страховка, но даже так подъём был не из лёгких. По признанию 51-летнего артиста, он думал, что будет проще, но выдержка и выносливость помогли ему достичь цели.

Джаред Лето не просто так забрался на башню. По его словам, Нью-Йорк всегда ассоциировался у него с мечтой, это город, в котором можно осуществить все желания. А Эмпайр-стейт-билдинг считается его символом. Именно поэтому анонсировать новый масштабный мировой тур артист решил именно с вершины башни. Гастроли будут посвящены 6-му альбому 30 Seconds to Mars и пройдут с марта по сентябрь 2024 года.

Хорошо, что такое эпичное восхождение музыканта закончилось без приключений, потому что иногда даже совсем простые вещи могут привести к неожиданному результату. Например, голливудскому актёру и рестлеру Дуэйну «Скале» Джонсону во французском музее Гревен установили восковую статую, но сделали её слишком светлой. Причём это отметили и фанаты, и сама звезда, а в соцсетях появилось множество мемов.