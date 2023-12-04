Куда отправиться на Новый год и не разориться? Эксперты назвали 6 направлений

Вот какие варианты предлагают эксперты.

Мурманская область. Здесь можно полюбоваться северным сиянием, покататься на оленьих или собачьих упряжках и даже встретить китов — в посёлке Териберка. А ещё в регионе есть два горнолыжных курорта — Большой Вудъявр и Кукисвумчорр. Недельный отдых на троих обойдётся примерно в 65 000 рублей.

Карелия. Тут можно полюбоваться заснеженными лесами и замёрзшими озёрами в горном парке Рускеала, рядом с котором есть и водопады. Среди других развлечений — поездки на снегоходах, катание на собачьих упряжках и экскурсии на острова Кижи и Валаам. Семья из трёх человек потратит на недельный отдых около 75 000 рублей.

Домбай, Карачаево-Черкесия. В первую очередь это отличный горнолыжный курорт. А ещё тут можно насладиться потрясающими видами на реку Аманауз и белоснежные горные пики. Из экскурсий рекомендуют Чёртову мельницу и Сентинский храм. За неделю отдыха семья из трёх человек заплатит порядка 80 000 рублей.

Ереван, Армения. Сюда едут погулять по украшенному зимнему городу, отправиться с экскурсией на озеро Севан и покататься на главном горнолыжном курорте страны Цахкадзоре. С трасс, кстати, открываются отличные виды на горы. Недельный отдых на троих обойдётся в 110 000 рублей.

Тбилиси, Грузия. Эту закавказскую столицу тоже красиво украшают к Новому году и Рождеству. Помимо этого, пользуется популярностью у путешественников один из лучших горнолыжных курортов Грузии Гудаури. За неделю отдыха семье из трёх человек придётся заплатить около 185 000 рублей.

Самарканд, Узбекистан. Сюда в первую очередь едут ради знакомства с местной архитектурой: украшенными голубой и синей мозаикой медресе (мусульманскими учебными и религиозно-просветительскими заведениями), а также национальной кухней. Три человека отдадут за недельный отдых порядка 115 000 рублей.