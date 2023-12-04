Куда отправиться на Новый год и не разориться? Эксперты назвали 6 направлений
На стыке 2023 и 2024 годов россиян ждут 10-дневные каникулы: с 30 декабря по 8 января. Многие наверняка захотят провести это время с пользой и отправиться в путешествие — по России или даже за границей. При этом совсем необязательно тратить на такой вояж целое состояние — есть немало бюджетных вариантов для новогодней поездки. Специалисты из сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали шесть таких направлений.
Вот какие варианты предлагают эксперты.
Мурманская область. Здесь можно полюбоваться северным сиянием, покататься на оленьих или собачьих упряжках и даже встретить китов — в посёлке Териберка. А ещё в регионе есть два горнолыжных курорта — Большой Вудъявр и Кукисвумчорр. Недельный отдых на троих обойдётся примерно в 65 000 рублей.
Карелия. Тут можно полюбоваться заснеженными лесами и замёрзшими озёрами в горном парке Рускеала, рядом с котором есть и водопады. Среди других развлечений — поездки на снегоходах, катание на собачьих упряжках и экскурсии на острова Кижи и Валаам. Семья из трёх человек потратит на недельный отдых около 75 000 рублей.
Домбай, Карачаево-Черкесия. В первую очередь это отличный горнолыжный курорт. А ещё тут можно насладиться потрясающими видами на реку Аманауз и белоснежные горные пики. Из экскурсий рекомендуют Чёртову мельницу и Сентинский храм. За неделю отдыха семья из трёх человек заплатит порядка 80 000 рублей.
Ереван, Армения. Сюда едут погулять по украшенному зимнему городу, отправиться с экскурсией на озеро Севан и покататься на главном горнолыжном курорте страны Цахкадзоре. С трасс, кстати, открываются отличные виды на горы. Недельный отдых на троих обойдётся в 110 000 рублей.
Тбилиси, Грузия. Эту закавказскую столицу тоже красиво украшают к Новому году и Рождеству. Помимо этого, пользуется популярностью у путешественников один из лучших горнолыжных курортов Грузии Гудаури. За неделю отдыха семье из трёх человек придётся заплатить около 185 000 рублей.
Самарканд, Узбекистан. Сюда в первую очередь едут ради знакомства с местной архитектурой: украшенными голубой и синей мозаикой медресе (мусульманскими учебными и религиозно-просветительскими заведениями), а также национальной кухней. Три человека отдадут за недельный отдых порядка 115 000 рублей.