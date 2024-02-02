Куда рвануть на февральских праздниках? Эксперты назвали топ-10 бюджетных направлений

Если идея провести выходные на диване или на даче совсем не прельщает, но сильно тратиться на отдых тоже не охота, можно обратить внимание на 10 самых бюджетных направлений для коротких поездок. Почему бюджетных? Потому что рассматривалось жильё на двоих и его суточная стоимость.

Что по ценам?

Калининград — 4300 рублей. Екатеринбург — 4400 рублей. Тула — 4500 рублей. Самара — 4500 рублей. Санкт-Петербург — 4700 рублей. Ярославль — 4800 рублей. Адлер — 5100 рублей. Новосибирск — 5300 рублей. Иркутск — 5500 рублей. Казань — 5600 рублей.

А если приплюсовать к этим длинным выходным ещё пару дней отпуска, то можно вполне даже рвануть за границу, правда, в ближайшую. Такие мини-путешествия тоже могут обойтись вполне дёшево. А о 5 популярных направлениях и ценах на них можно узнать здесь.