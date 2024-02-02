Жизнь
Опубликовано 02 февраля 2024, 18:40
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Куда рвануть на февральских праздниках? Эксперты назвали топ-10 бюджетных направлений

В феврале 2024 года у россиян появится хорошая возможность отдохнуть чуть больше, чем обычно, — в производственном календаре образовались длинные выходные с 23 по 25 февраля. Уехать на это время куда-то за границу будет неудобно, а вот попутешествовать по России вполне успеете. Специалисты сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com рассказали, где можно будет бюджетно отдохнуть в эти дни.
Куда рвануть на февральских праздниках? Эксперты назвали топ-10 бюджетных направлений
© Юрий Баринов / Unsplash

Если идея провести выходные на диване или на даче совсем не прельщает, но сильно тратиться на отдых тоже не охота, можно обратить внимание на 10 самых бюджетных направлений для коротких поездок. Почему бюджетных? Потому что рассматривалось жильё на двоих и его суточная стоимость.

Что по ценам?

  1. Калининград — 4300 рублей.
  2. Екатеринбург — 4400 рублей.
  3. Тула — 4500 рублей.
  4. Самара — 4500 рублей.
  5. Санкт-Петербург — 4700 рублей.
  6. Ярославль — 4800 рублей.
  7. Адлер — 5100 рублей.
  8. Новосибирск — 5300 рублей.
  9. Иркутск — 5500 рублей.
  10. Казань — 5600 рублей.

А если приплюсовать к этим длинным выходным ещё пару дней отпуска, то можно вполне даже рвануть за границу, правда, в ближайшую. Такие мини-путешествия тоже могут обойтись вполне дёшево. А о 5 популярных направлениях и ценах на них можно узнать здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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