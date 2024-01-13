Кудрявцева дала объявление о знакомстве. А ведь только-только ушла от мужа

Кудрявцева рассказала, что делала пластику груди, но потом убрала импланты. При этом операций на лице у неё не было. Сейчас ей 52 года и она говорит, что профессиональный грим творит чудеса. А своего отражения в зеркале она чуть побаивается.

Телеведущая также рассказала, что мало спит и много работает, курит, но не пьёт. А ещё она очень терпеливая. У неё есть двое детей — мальчик и девочка. «Люблю своих детей, семью, работу, друзей; умею дружить, любить, оберегать, помогать, готовить, стирать, убирать, отвечаю за свои слова», — написала она.

«В целом — обычная баба с публичной профессией», — добавила женщина.

Подробнее о том, что почему Кудрявцева рассталась с мужем, рассказали здесь.