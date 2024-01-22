Жизнь
Опубликовано 22 января 2024, 12:00
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Кудрявцева призналась, что на самом деле происходит у неё с мужем. Так разводятся или нет?

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева после новогодних праздников огорошила всех тем, что разводится с мужем, с которым прожила 10 лет в счастливом браке. Подробностей она не рассказывала и интервью не давала, но во время шоу «Звёзды сошлись» гости выпуска всё-таки стрясли с неё объяснение. Оказалось, ситуация куда сложнее.
Кудрявцева призналась, что на самом деле происходит у неё с мужем. Так разводятся или нет?

© leratv/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Как пояснила 52-летняя телеведущая, от мужа она действительно ушла, потому что он много пил. Сама Кудрявцева не переносит алкоголь, он вызывает у неё даже панические атаки. А воспитывать двоих детей в одиночку как-то сложновато. Но о разводе пока речи не идёт.

«Кратко, одним предложением — уйти не равно развестись. И мне нужна была очень жёсткая мотивация, чтобы решить очень серьёзную проблему у человека, точка», — заявила Кудрявцева на шоу. Она добавила, что с мужем никогда и не ссорилась, просто есть проблема и они её решают.

С хоккеистом Игорем Макаровым телеведущая познакомилась в 2013 году в ресторане. Разница в возрасте в 16 лет пару не смутила, и они начали отношения. А в 2018 году у них родилась дочь.

И хоть Кудрявцева и назвала причину разлада в семье, создатель «Ласкового мая» Андрей Разин предложил свой вариант.

Автор:Ника Белова
Редакция
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