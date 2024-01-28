Кудрявцева заступилась за сироту и плеснула стакан воды в лицо его матери

Чуть позже на передаче появилась и его биологическая мать. Он сказал, что ни в чём её не винит, но его добродушие оценили не все. Тем более, что своих остальных детей мать года тоже бросила. На передаче она расплакалась и объяснила, что давно раскаялась в своём поступке уже давно.

Когда женщина села за стол, то телеведущая Кудрявцева плеснула ей в лицо стакан с водой. «Нет, а это как? Пришла, поплакала — и простить её, что ли, надо?», — возмутилась она. Селебрити заявила, что она не понимает, как так можно поступить, и ушла из студии, чтобы успокоиться. Махалову пришлось извиняться за поступок Леры, но сама горе-мать сказала, что Кудрявцева поступила правильно.

После эфира Кудрявцева встретилась с Виктором и обнялась. Она также отметила, что у неё «дурацкий» характер, но осуждать её не стоит, так как её поступок всё равно не сравним с тем, как поступила мать Виктора, бросив сына в туалете.

Ранее Кудрявцева прокомментировала слухи и своём разводе.