Жизнь
Опубликовано 28 января 2024, 13:20
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Кудрявцева заступилась за сироту и плеснула стакан воды в лицо его матери

Телеведущая Лера Кудрявцева выделилась эмоциональным поступком на съёмках вечернего шоу «Привет, Андрей!». На нём 21-летний юноша Виктор спел песню о родителях и рассказал, что воспитывался в приюте, так как родная мать бросила его в туалете. Но сам парень показал себя добрым и зла на горе-мать не держал, а за родителей считает тех, кто его воспитал. При этом родную мать он всё равно хотел увидеть.
Кудрявцева заступилась за сироту и плеснула стакан воды в лицо его матери
© кадр из видео / YouTube-канал Гвардия

Чуть позже на передаче появилась и его биологическая мать. Он сказал, что ни в чём её не винит, но его добродушие оценили не все. Тем более, что своих остальных детей мать года тоже бросила. На передаче она расплакалась и объяснила, что давно раскаялась в своём поступке уже давно.

Когда женщина села за стол, то телеведущая Кудрявцева плеснула ей в лицо стакан с водой. «Нет, а это как? Пришла, поплакала — и простить её, что ли, надо?», — возмутилась она. Селебрити заявила, что она не понимает, как так можно поступить, и ушла из студии, чтобы успокоиться. Махалову пришлось извиняться за поступок Леры, но сама горе-мать сказала, что Кудрявцева поступила правильно.

После эфира Кудрявцева встретилась с Виктором и обнялась. Она также отметила, что у неё «дурацкий» характер, но осуждать её не стоит, так как её поступок всё равно не сравним с тем, как поступила мать Виктора, бросив сына в туалете.

Ранее Кудрявцева прокомментировала слухи и своём разводе.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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