Куклачёв вскипел из-за запрета цирка с животными и нашёл виноватых в Европе

По его словам, идеи о запрете цирков с животными пришли с Запада, где уже давно «сдвинули понятие нормы, которое складывалось тысячелетиями».

«Вы хорошо знаете, что произошло в Европе: там уже однополые браки регистрируют, в церкви освящают, понимаете?» — отметил он в интервью e1.ru. Здесь нужно оговориться, что «Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией и запрещено.

Дрессировщик заявил, что всё это — «давление Америки», которая через экологических активистов и под предлогом защиты животных пытается запретить цирковые выступления.

По его словам, деньги решают всё в этом вопросе, а с Запада идёт всё самое плохое. Артист не представляет, как можно запретить цирк, который приносит столько радости. «Ребят, запрещайте у себя дома что хотите. Не нравится — не ходите », — предложил он зоозащитникам.

Дрессировщик добавил, что кошки — это свободолюбивые существа, которые будут рядом только с добрым человеком. Поэтому о жестоком обращении с ними речи не идёт.

Любовь Куклачёва и кошек сомнений не вызывает, но вот случаи жестокого обращения с братьями нашими меньшими бывают. Недавно кот Твикс погиб из-за того, что хозяин за ним не доглядел, а проводница выкинула его из поезда на улицу.