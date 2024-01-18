09:20, 18 января 2024
1 мин.
Купание в проруби может убить! При каких симптомах нужно срочно вылезать из воды
Грядёт праздник Крещения, а значит, многие закалённые россияне отправятся купаться в проруби. Впрочем, такие окунания некоторые предпочитают и после той же бани, хотя для организма это большой стресс. Всё-таки ледяная вода — это вам не тёплое море. Какие симптомы указывают на то, что из воды пора на выход, РИАМО рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.
Freepik
По словам эксперта, купание в проруби может оказаться большим стрессом для организма. Могут появиться сильный дискомфорт или даже боль, тяжесть в груди, проблемы с дыханием, паника, озноб или дрожь, отметила Бурнацкая. Плюс можно себе что-нибудь отморозить.
При появлении любого из вышеуказанных симптомов лучше сразу же выйти из воды и хорошенько согреться. Полезно попить тёплый чай или что-то ещё согревающее, укрыться одеялом и отдохнуть. Врач напомнила, что крещенские купания несут в себе физические и духовные преимущества, но только если хорошо подготовиться к этому мероприятию.
Больше о празднике Крещения и о том, обязательно ли окунаться в ледяную воду, рассказали в этом материале.