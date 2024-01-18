Купание в проруби может убить! При каких симптомах нужно срочно вылезать из воды

По словам эксперта, купание в проруби может оказаться большим стрессом для организма. Могут появиться сильный дискомфорт или даже боль, тяжесть в груди, проблемы с дыханием, паника, озноб или дрожь, отметила Бурнацкая. Плюс можно себе что-нибудь отморозить.

При появлении любого из вышеуказанных симптомов лучше сразу же выйти из воды и хорошенько согреться. Полезно попить тёплый чай или что-то ещё согревающее, укрыться одеялом и отдохнуть. Врач напомнила, что крещенские купания несут в себе физические и духовные преимущества, но только если хорошо подготовиться к этому мероприятию.

Больше о празднике Крещения и о том, обязательно ли окунаться в ледяную воду, рассказали в этом материале.