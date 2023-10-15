Купите это немедленно. 5 уловок, которые используют косметические компании

По словам специалистки, косметологические компании могут обещать всё что угодно, но на деле их средство будет вполне обычным. Как раскусить обман?

Органический состав. Производитель обещает бабушкины рецепты и никакой химии, но в косметике всё равно будут загустители, стабилизаторы и глицерин, в умывалках — вредные бензиловый спирт и сульфаты. Средства очищения не будут работать без химических компонентов. Антивозрастной крем на каждый возраст. Состав у них почти одинаковый, а эффект обещают разный. А вообще крем нужно подбирать не по возрасту, а по проблемам, которые он должен решать. Одно дело — увлажнение и питание, другое — пигментация, там должны быть витамины. Можно без смывания. Мицеллярную воду обычно нужно обязательно смывать, потому что мицеллы притягивают грязь с кожи и их нужно удалить. Но есть и несмываемые средства на основе полоксамеров, но отличить их сложно, поэтому лучше убирать вообще всю мицеллярку. Зато маркетологи на всё лепят ярлык «Не требуется смывание». Средства для типов кожи. Вообще, кожу нельзя очистить сильнее или слабее — в зависимости от типа. Все средства будут работать одинаково, нужно только следить, чтобы они были без сульфатов и парабенов и не пересушивали или обезжиривали кожу. Гидрофильное масло выглядит интересно, но не очень полезно. Оно влияет на кожный барьер и в итоге приводит к угревой сыпи. А если его использовать на чувствительной коже или коже с акне и комедонами, то результат вообще будет грустным.

Осенью кожа испытывает сильный стресс — на улице холодно и ветрено, дома — жарко и сухо, поэтому ухаживать за ней нужно особенно тщательно. Как это сделать — читайте в этом материале.