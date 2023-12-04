«Курить бы поменьше». Боярского выписали из больницы после инфаркта

Из больницы 73-летнего Боярского встречала его супруга Лариса Луппиан, сообщил «Пятый канал». Общаться с журналистами, поджидавшими звезду у дома, он не стал, ограничившись коротким ответом о состоянии своего здоровья.

Сын артиста Сергей Боярский в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил, что его отец вышел из больницы и готовится к курсу реабилитации.

«Конечно, щадящий режим, курить бы поменьше и на свежем воздухе побольше», — рассказал он.

Проблемы с сердцем у Боярского начались 27 ноября. Он попал в больницу с инфарктом, но врачам быстро удалось стабилизировать его состояние.