«Курить бы поменьше». Боярского выписали из больницы после инфаркта
Все, кто переживал за здоровье народного артиста РСФСР Михаила Боярского, могут выдохнуть. Актёр, неделю назад попавший в Мариинскую больницу в Петербурге из-за проблем с сердцем, вернулся домой. Сам артист заявил журналистам, что чувствует себя замечательно. А его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский, рассказал, что звезду «Трёх мушкетёров» ждёт реабилитация.
Из больницы 73-летнего Боярского встречала его супруга Лариса Луппиан, сообщил «Пятый канал». Общаться с журналистами, поджидавшими звезду у дома, он не стал, ограничившись коротким ответом о состоянии своего здоровья.
Сын артиста Сергей Боярский в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил, что его отец вышел из больницы и готовится к курсу реабилитации.
«Конечно, щадящий режим, курить бы поменьше и на свежем воздухе побольше», — рассказал он.
Проблемы с сердцем у Боярского начались 27 ноября. Он попал в больницу с инфарктом, но врачам быстро удалось стабилизировать его состояние.