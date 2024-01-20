Жизнь
Опубликовано 20 января 2024, 08:40
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Квашеная капуста может навредить. Вот кому её нужно есть с осторожностью

Квашеная капуста низкокалорийна. Она содержит большое количество питательных веществ, пробиотиков, антиоксидантов и пищевых волокон. Но, хотя она и полезна для здоровья, следует учитывать некоторые риски и помнить о вреде, рассказала Анна Кривошеева, врач-эндокринолог, диетолог «МЕДСИ».
Квашеная капуста может навредить. Вот кому её нужно есть с осторожностью
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Повышение кислотности желудка

Людям с повышенной кислотностью желудка необходимо ограничить употребление квашеной капусты, а при наличии любых воспалительных заболеваний желудка в стадии обострения и язвенной болезни квашеная капуста противопоказана, отметила Кривошеева.

"Людям с повышенной кислотностью желудка необходимо ограничить употребление квашеной капусты. А при наличии любых воспалительных заболеваний желудка в стадии обострения и язвенной болезни квашеная капуста противопоказана."

Повышенное газообразование

При избыточном употреблении квашеной капусты может возникнуть повышенное газообразование (метеоризм).

Высокое содержание натрия

Людям с повышенным артериальным давлением или тем, кто придерживаются диеты с низким содержанием натрия, квашеную капусту нужно употреблять с осторожностью. У такого продукта высокая кислотность, поэтому может раздражатся слизистая.

Аллергические реакции

В квашеной капусте много гистамина, который может быть причиной проблем с пищеварением и симптомов аллергии у некоторых людей. Вполне возможно, что употребление квашеной капусты может вызвать или ухудшить эти реакции.

Лекарственная несовместимость

Квашеная капуста содержит высокий уровень тирамина, который может опасно взаимодействовать с определённым классом антидепрессантов (ИМАО). Если вы принимаете такие препараты, поговорите со своим врачом, прежде чем добавлять квашеную капусту в свой рацион.

Ранее мы писали, что все виды капусты — полезная составляющая рациона, особенно если вы живёте в городе, где много промышленных производств. Как рассказала д. м. н., врач-диетолог Маргарита Королёва. Всё потому, что капуста — источник серы, а она, в свою очередь, помогает поддерживать в организме уровень антиоксиданта глутатиона. Это вещество полезно для печени и выведения токсинов и шлаков из организма.

Автор:Екатерина Шаповалова
Редакция
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