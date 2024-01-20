Квашеная капуста может навредить. Вот кому её нужно есть с осторожностью

Повышенное газообразование

При избыточном употреблении квашеной капусты может возникнуть повышенное газообразование (метеоризм).

Высокое содержание натрия

Людям с повышенным артериальным давлением или тем, кто придерживаются диеты с низким содержанием натрия, квашеную капусту нужно употреблять с осторожностью. У такого продукта высокая кислотность, поэтому может раздражатся слизистая.

Аллергические реакции

В квашеной капусте много гистамина, который может быть причиной проблем с пищеварением и симптомов аллергии у некоторых людей. Вполне возможно, что употребление квашеной капусты может вызвать или ухудшить эти реакции.

Лекарственная несовместимость

Квашеная капуста содержит высокий уровень тирамина, который может опасно взаимодействовать с определённым классом антидепрессантов (ИМАО). Если вы принимаете такие препараты, поговорите со своим врачом, прежде чем добавлять квашеную капусту в свой рацион.

Ранее мы писали, что все виды капусты — полезная составляющая рациона, особенно если вы живёте в городе, где много промышленных производств. Как рассказала д. м. н., врач-диетолог Маргарита Королёва. Всё потому, что капуста — источник серы, а она, в свою очередь, помогает поддерживать в организме уровень антиоксиданта глутатиона. Это вещество полезно для печени и выведения токсинов и шлаков из организма.