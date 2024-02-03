Лада Дэнс рассказала, как привела себя в форму после аварии

Похорошевшая Дэнс появилась в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Корреспондент kp.ru на съёмках поинтересовался, как она смогла похудеть.

Певица рассказала, что снова занимается спортом, в том числе с личным тренером. В её программе — танцы, пилон, бег и йога.

«Занимаюсь для поддержки формы, для гибкости, для пластики. Для того, чтобы смотреться на сцене гармонично рядом с коллективом, так как девочки моложе меня», — объяснила Дэнс.

Ранее артистка в общих чертах рассказала о своём возлюбленном — без имён, но главное, что экземпляр ей достался достойный.