Опубликовано 03 февраля 2024, 11:20
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Лада Дэнс рассказала, как привела себя в форму после аварии
В конце лета 2023 года певица Лада Дэнс попала в крупную аварию — её водитель слишком поздно заметил машину, остановившуюся из-за другого ДТП, и въехал в неё. Всё осложнилось тем, что артистка не была пристёгнута. В итоге Дэнс с серьёзными травмами попала в больницу. Из-за этого артистке на время пришлось забыть о спорте, и у неё появились лишние килограммы. Но сейчас певица уже привела себя в форму и поделилась тем, как ей это удалось.
Похорошевшая Дэнс появилась в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Корреспондент kp.ru на съёмках поинтересовался, как она смогла похудеть.
Певица рассказала, что снова занимается спортом, в том числе с личным тренером. В её программе — танцы, пилон, бег и йога.
«Занимаюсь для поддержки формы, для гибкости, для пластики. Для того, чтобы смотреться на сцене гармонично рядом с коллективом, так как девочки моложе меня», — объяснила Дэнс.
Ранее артистка в общих чертах рассказала о своём возлюбленном — без имён, но главное, что экземпляр ей достался достойный.