Лариса Долина рассказала, что её мучает в отпуске на Мальдивах

«В голове постоянные навязчивые мысли, что я что-то не доделала, что-то пропустила и что-то упустила…» — написала Долина в соцсетях.

Артистке стало лучше благодаря поддержке отдыхающих с ней близких. Они заверили, что та в прошлом году сделала всё возможное.

В пост Долина добавила фотографии в цветастой рубашке с пеликанами на раскрасневшееся от солнца тело.

В начале декабря певица отметила 50-летие творческой карьеры. Концерт был на грани срыва из-за её болезни.