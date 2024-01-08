Жизнь
15:20, 08 января 2024
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Лариса Долина рассказала, что её мучает в отпуске на Мальдивах

68-летняя народная артистка России Лариса Долина активно поработала в конце года и отправилась восстанавливать силы на Мальдивы. В компании дочери и внучки она наслаждается красотой и спокойствием райских островов. Однако поначалу что-то не давало певице покоя — она анализировала свою жизнь и забеспокоилась, достаточно ли сделала в 2023-м.

Лариса Долина рассказала, что её мучает в отпуске на Мальдивах
© Скриншот/YouTube-канал Gazgolder

«В голове постоянные навязчивые мысли, что я что-то не доделала, что-то пропустила и что-то упустила…» — написала Долина в соцсетях.

Артистке стало лучше благодаря поддержке отдыхающих с ней близких. Они заверили, что та в прошлом году сделала всё возможное.

В пост Долина добавила фотографии в цветастой рубашке с пеликанами на раскрасневшееся от солнца тело.

В начале декабря певица отметила 50-летие творческой карьеры. Концерт был на грани срыва из-за её болезни.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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