Леденцы и пастилки от боли в горле могут навредить. И вот почему

Врач объяснил, что злоупотребление средствами от боли в горле чревато опасными последствиями. Например, в состав некоторых спреев от горла входят компоненты, которые могут вызывать аллергию. Как минимум это грозит слезотечением, насморком и заложенностью носа. При худшем раскладе может развиться отёк Квинке. При нём возникает сильный отёк кожи и слизистых оболочек в районе глаз, ротовой полости и дыхательных путей. При отёке гортани может развиться удушье.

Некоторые спреи нельзя использовать беременным и кормящим женщинам. Они могут оказать тератогенный эффект, то есть спровоцировать аномалии развития у плода. Так что будущим мамам абсолютно точно стоит проконсультироваться со врачом перед применением некоторых препаратов. Врач поможет подобрать безопасный аналог.

Детям со спреями тоже стоит быть поосторожнее. Некоторые компоненты в составе могут быть противопоказаны для малышей либо их воздействие на детский организм может быть мало изучено, и тогда там будет стоять соответствующая отметка. Её игнорировать не стоит.

Леденцы от горла при злоупотреблении ими могут оказать негативное влияние на работу ЖКТ. Могут появиться боли в животе, тошнота, сонливость, участиться пульс. Так что лучше придерживаться рекомендаций, указанных в инструкции.

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