Легендарная ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков» умерла в 82 года
На 83-м году жизни не стало заслуженной артистки РФ Галины Зименковой. Она умерла 29 декабря. Более 20 лет Зименкова проработала диктором Центрального телевидения СССР, сообщается на сайте Первого канала. Она вела программу «Время», «Голубые огоньки» и другие популярные передачи. В последнее время ведущая сильно болела, прощание с ней пройдёт 2 января.
кадр из видео / YouTube-канал Советское телевидение ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД
Как сообщил в своём телеграм-канале телеведущий Дмитрий Борисов, у Зименковой была тяжёлая судьба: умер сын, которого она несколько раз пыталась лечить от зависимости. А больше у женщины их родных никого не было. Сама она скончалась в реабилитационном центре.
Зименкова родилась в 1941 году в Казани. После института сначала работала на радио столицы Татарстана, после переезда в Москву стала диктором на ТВ. Помимо работы в кадре популярных программ Зименкова также была редактором-консультантом отдела писем Первого канала, преподавала технику речи и дикторское мастерство в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.
Ранее не стало актёра из сериала «Географ глобус пропил». Он сыграл там школьника.