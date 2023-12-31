Легендарная ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков» умерла в 82 года

Как сообщил в своём телеграм-канале телеведущий Дмитрий Борисов, у Зименковой была тяжёлая судьба: умер сын, которого она несколько раз пыталась лечить от зависимости. А больше у женщины их родных никого не было. Сама она скончалась в реабилитационном центре.

Зименкова родилась в 1941 году в Казани. После института сначала работала на радио столицы Татарстана, после переезда в Москву стала диктором на ТВ. Помимо работы в кадре популярных программ Зименкова также была редактором-консультантом отдела писем Первого канала, преподавала технику речи и дикторское мастерство в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

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