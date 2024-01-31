Инопланетяне решили помочь Кате Лель и затащили «Мой мармеладный» на вершину хит-парада

Лель считает, что объяснить популярность её трека можно только так: это замысел высших цивилизаций.

«Идёт прогруз через наше сознание высших цивилизаций. На русском языке, прошу заметить! Нас готовят к чему-то очень важному», — сказала певица.

По её мнению, россияне даже не понимают, что за этим стоит, но будущее точно за Россией. Это она поняла уже давно.

Кстати, после прорыва трека «Мой мармеладный» Лель чуть не сошла с ума от счастья и вновь почувствовала себя знаменитой.