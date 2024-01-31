Опубликовано 31 января 2024, 18:40
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Инопланетяне решили помочь Кате Лель и затащили «Мой мармеладный» на вершину хит-парада
Популярная в 2010-х песня «Мой мармеладный» спустя годы неожиданно стала мировым хитом. Она оказалась на четвёртом месте чарта «50 вирусных трендов» в музыкальном сервисе Spotify, обогнав хиты Тейлор Свифт и Канье Уэста. Исполнительницу до сих пор спрашивают о таком взлёте на всех эфирах. Недавно Катя Лель рассказала, что за славой стоят инопланетяне.
Лель считает, что объяснить популярность её трека можно только так: это замысел высших цивилизаций.
«Идёт прогруз через наше сознание высших цивилизаций. На русском языке, прошу заметить! Нас готовят к чему-то очень важному», — сказала певица.
По её мнению, россияне даже не понимают, что за этим стоит, но будущее точно за Россией. Это она поняла уже давно.
Кстати, после прорыва трека «Мой мармеладный» Лель чуть не сошла с ума от счастья и вновь почувствовала себя знаменитой.