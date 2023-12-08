Леонида Агутина экстренно доставили в московскую больницу

У артиста на начало января были запланированы концерты, да и корпоративы никто не отменял. Однако выступление 3 января в Сочи и 5-го в Дубае теперь сильно под вопросом. Если лечение затянется или состояние Агутина не будет позволять концерты, то придется всё переносить.

Тромбоз — дело смертельно опасное, поэтому хорошо бы знать, как его избегать. А об этом как раз недавно рассказывал токсиколог Кутушов.