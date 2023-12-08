Жизнь
18:00, 08 декабря 2023
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Леонида Агутина экстренно доставили в московскую больницу

Популярный 55-летний артист оказался в клинике из-за сильной боли в ноге. Поэтому ему срочно вызвали скорую и отправили в больницу. Пока о точном диагнозе говорить рано, но медики подозревают тромбоз глубоких вен. Пока Леонида Агутина планируют лечить препаратами, а дальше уже ориентироваться по обстоятельствам и в случае чего корректировать терапию.

Леонида Агутина экстренно доставили в московскую больницу
© t.me/agutin_leonid

У артиста на начало января были запланированы концерты, да и корпоративы никто не отменял. Однако выступление 3 января в Сочи и 5-го в Дубае теперь сильно под вопросом. Если лечение затянется или состояние Агутина не будет позволять концерты, то придется всё переносить.

Тромбоз — дело смертельно опасное, поэтому хорошо бы знать, как его избегать. А об этом как раз недавно рассказывал токсиколог Кутушов.

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