Леонида Агутина экстренно доставили в московскую больницу
Популярный 55-летний артист оказался в клинике из-за сильной боли в ноге. Поэтому ему срочно вызвали скорую и отправили в больницу. Пока о точном диагнозе говорить рано, но медики подозревают тромбоз глубоких вен. Пока Леонида Агутина планируют лечить препаратами, а дальше уже ориентироваться по обстоятельствам и в случае чего корректировать терапию.
У артиста на начало января были запланированы концерты, да и корпоративы никто не отменял. Однако выступление 3 января в Сочи и 5-го в Дубае теперь сильно под вопросом. Если лечение затянется или состояние Агутина не будет позволять концерты, то придется всё переносить.
Тромбоз — дело смертельно опасное, поэтому хорошо бы знать, как его избегать. А об этом как раз недавно рассказывал токсиколог Кутушов.