Леонтьев — 11 млн, Пугачёва — 46 млн. Раскрыты гонорары российских звёзд за корпоративы

Певец Валерий Леонтьев, например, урезал ценник почти на 3 млн рублей — просит 11 млн. Пока его выступление ещё можно заказать, уточнила «Вечерняя Москва».

Другие артисты стали просить за своё появление на корпоративе больше прежнего. Например, Валерий Меладзе может спеть за 12 млн рублей, и это в два раза дороже, чем раньше. Также повысила расценки и экс-солистка «Виагры» Альбина Джанабаева — сразу в три раза, но её выступление, в сравнении с мужем, ещё и недорогое — 2,5 млн.

Есть информация по Алле Пугачёвой. Она готова выступить для москвичей, правда, тайно. Цена вопроса — 46 млн рублей. И эта сумма тоже больше прежней — на 13,8 млн рублей.

До новогодних праздников осталось не так долго. Напоминаем, сколько дней продлятся длинные выходные.