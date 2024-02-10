Опубликовано 10 февраля 2024, 19:50
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Лепс судился с отцом Эмина Агаларова из-за «Рюмки водки»
Григорий Лепс отсудил у отца Эмина Агаларова 8 тыс. рублей. Яблоком раздора стал ресторан «Рюмка водки» в центре Москвы, который закрылся из-за убытков в 2021 году всего спустя четыре года после своего открытия. Подрядчиком выступила «Крокус интернэшнл» семьи Агаларовых. В итоге Лепс решил хотя бы частично вернуть себе утерянное. Но что-то пошло не так.
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По данным телеграм-канала Mash, через свою компанию «Хлебосольное подворье» Лепс подал в суд на подрядчика. Он требовал вернуть ему 177 000 рублей задолженности по договору, но что-то пошло не так и в итоге от Агаларовых он получил 8428 рублей с копейками и ещё плюс 6319 рублей госпошлины.
Впрочем, вряд ли это последние деньги певца на жизнь, ведь доходы у него немаленькие. Например, за выступление на свадьбе он берёт от 5 до 10 млн рублей. Примерно такие же расценки и на корпоративах.