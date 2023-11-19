Лера Кудрявцева и Катя Гордон признались, зачем создали группу. Женщины за 30 оценят

По словам Кудрявцевой, Сергей Лазарев — популярный певец и её бывший парень — уже согласился сняться в клипе дуэта, причём даже не зная, в какой роли.

Своей песней артистки хотели напомнить, что жизнь у женщин за 30 не заканчивается, и им часто хочется и любви, и интима. «Секса хочется часто! Об этом и песни», — призналась телеведущая.

Хоть проект затевался как шутка, но артисток уже пригласили на три выступления. Они признались, что бесплатно работать не будут, потому что иначе можно и на кухне попеть. Игорь Крутой захотел внести песню в номинанты на «Песню года», а Лариса Долина предложила дать певицам пару уроков вокала.

Внезапная популярность нагнала и Катю Лель — о её песнях сперва внезапно вспомнили в России, а потом её трек завирусился и в зарубежном TikTok. Почему это случилось — можно узнать здесь.