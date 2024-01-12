Лера Кудрявцева объявила о разводе: «Алкоголь — зло»
Лера Кудрявцева объявила о разводе с хоккеистом Игорем Макаровым. Об этом телеведущая написала в своём блоге. Звезда коротко объяснила причину непростого решения: «Алкоголь — зло». Судя по всему, намекала 52-летняя ведущая не на себя: она давно отказалась от спиртного, которое довело её до панических атак. Звёздная пара была вместе 10 лет. У них есть общая дочь.
YouTube-канал «Алёна, блин!»/кадр из видео
Кудрявцева написала, что «личное в публичное вынесла намеренно», но обсуждать эту историю с журналистами не намерена.
«Комментариев не даю. СМИ не беспокоить. Спасибо», — написала она в своём телеграм-канале.
Ранее в интервью Кудрявцева рассказывала, что не пьёт даже шампанское на Новый год. По словам звезды, алкоголь даже в небольших дозах доводил её до настолько сильных панических атак, что ей вызывали «скорую».
«Я, наверное, сама себя закодировала», — признавалась звезда.
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева поженились в 2013 году. Телеведущая рассказывала, что они познакомились в ресторане: Кудрявцева пришла с подругами, а Макаров отдыхал там с друзьями. Спортсмен сам подошёл к ведущей, чтобы познакомиться.
52-летняя Кудрявцева старше Макарова на 16 лет, однако, по её собственному признанию, это никогда им не мешало. В 2018 году у знаменитостей родилась дочь Мария.
Ранее стало известно, почему дуэт Леры Кудрявцевой и Кати Гордон вырезали из телеверсии «Песни года».