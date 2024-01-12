Лера Кудрявцева объявила о разводе: «Алкоголь — зло»

Кудрявцева написала, что «личное в публичное вынесла намеренно», но обсуждать эту историю с журналистами не намерена.

«Комментариев не даю. СМИ не беспокоить. Спасибо», — написала она в своём телеграм-канале.

Ранее в интервью Кудрявцева рассказывала, что не пьёт даже шампанское на Новый год. По словам звезды, алкоголь даже в небольших дозах доводил её до настолько сильных панических атак, что ей вызывали «скорую».

«Я, наверное, сама себя закодировала», — признавалась звезда.

Игорь Макаров и Лера Кудрявцева поженились в 2013 году. Телеведущая рассказывала, что они познакомились в ресторане: Кудрявцева пришла с подругами, а Макаров отдыхал там с друзьями. Спортсмен сам подошёл к ведущей, чтобы познакомиться.

52-летняя Кудрявцева старше Макарова на 16 лет, однако, по её собственному признанию, это никогда им не мешало. В 2018 году у знаменитостей родилась дочь Мария.

Ранее стало известно, почему дуэт Леры Кудрявцевой и Кати Гордон вырезали из телеверсии «Песни года».