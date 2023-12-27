Лерчек вернулась в соцсети и сразу получила «подарок» от налоговой
Блогеры Валерия и Артём Чекалины вернулись в соцсети. Последние 10 месяцев им запрещено было пользоваться интернетом. Ограничения появились после того, как налоговая недосчиталась нескольких сотен миллионов рублей и против блогеров возбудили уголовные дела. Теперь ситуация утряслась — налоги выплачены, а судебные баны сняты, но уголовные дела всё ещё открыты.
Как сообщил телеграм-канал Shot, судебный запрет сняли, поскольку блогеры выплатили все долги перед налоговой — 311 млн рублей.
Лерчек сделала первую за долгое время публикацию и подписала её просто: «Мы вернулись». Появление блогера в соцсетях не оставило равнодушным и налоговую — ФНС отправила «привет», начислив Лерчек новую задолженность в размере 4,79 млн рублей.
Ранее сообщалось, что основные долги блогеры уже погасили, но уголовное дело против них закрывать никто не спешит.