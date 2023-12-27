Жизнь
19:20, 27 декабря 2023
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Лерчек вернулась в соцсети и сразу получила «подарок» от налоговой

Блогеры Валерия и Артём Чекалины вернулись в соцсети. Последние 10 месяцев им запрещено было пользоваться интернетом. Ограничения появились после того, как налоговая недосчиталась нескольких сотен миллионов рублей и против блогеров возбудили уголовные дела. Теперь ситуация утряслась — налоги выплачены, а судебные баны сняты, но уголовные дела всё ещё открыты.

Лерчек вернулась в соцсети и сразу получила «подарок» от налоговой
© youtube-канал Lerchek Channel

Как сообщил телеграм-канал Shot, судебный запрет сняли, поскольку блогеры выплатили все долги перед налоговой — 311 млн рублей.

Лерчек сделала первую за долгое время публикацию и подписала её просто: «Мы вернулись». Появление блогера в соцсетях не оставило равнодушным и налоговую — ФНС отправила «привет», начислив Лерчек новую задолженность в размере 4,79 млн рублей.

Ранее сообщалось, что основные долги блогеры уже погасили, но уголовное дело против них закрывать никто не спешит.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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