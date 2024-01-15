Лерчек выплатила гигантский долг налоговой

Помимо уклонения от уплаты налогов, чету подозревают в отмывании средств в крупном размере, напомнил Бастрыкин. Как считает следствие, Лерчек с мужем в апреле 2021 года купили долларов на 130 млн рублей, таким образом замаскировав «связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Для уклонения от уплаты налогов, в котором Чекалины в итоге признались, они использовали схему с дроблением бизнеса. Каждая мелкая компания платила налоги по упрощённой системе. А значит, в казну поступало меньше, чем могло бы, поскольку на своих фитнес-марафонах Лерчек зарабатывала больше лимита для «упрощёнки», который составляет 150 млн рублей в год, выяснили следователи.

Ранее Лерчек вернулась в соцсети. Последние 10 месяцев звезда фитнес-марафонов не могла пользоваться интернетом по решению суда.