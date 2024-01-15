Лерчек выплатила гигантский долг налоговой
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что Валерия Чекалина (Лерчек) и её супруг Артём признали вину в уклонении от уплаты налогов и полностью погасили долг, а ещё пени и штраф. Всего накапало на полмиллиарда рублей. Зато уголовное дело против них прекратили. Тем не менее претензии у следствия к ним остались. Всё потому, что против Чекалиных было возбуждено два уголовных дела.
YouTube-канал «Эмпатия Манучи»/кадр из видео
Помимо уклонения от уплаты налогов, чету подозревают в отмывании средств в крупном размере, напомнил Бастрыкин. Как считает следствие, Лерчек с мужем в апреле 2021 года купили долларов на 130 млн рублей, таким образом замаскировав «связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».
Для уклонения от уплаты налогов, в котором Чекалины в итоге признались, они использовали схему с дроблением бизнеса. Каждая мелкая компания платила налоги по упрощённой системе. А значит, в казну поступало меньше, чем могло бы, поскольку на своих фитнес-марафонах Лерчек зарабатывала больше лимита для «упрощёнки», который составляет 150 млн рублей в год, выяснили следователи.
Ранее Лерчек вернулась в соцсети. Последние 10 месяцев звезда фитнес-марафонов не могла пользоваться интернетом по решению суда.