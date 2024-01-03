Леру Кудрявцеву вырезали из «Песни года» непонятно почему. На «голой» вечеринке, вроде, не была
В последние дни 2023 года несколько звёзд российской эстрады узнали на себе, что значит сняться для любимого зрителя, но на экранах так и не появиться. Всё из-за их дебюта на «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Но телеведущая Лера Кудрявцева на скандальной тусовке не была. Почему же её вырезали из эфира музыкального шоу «Песня года»?
Кудрявцева появилась в «Песне года» как ведущая — с этим всё хорошо. Но дело в том, что она с недавних пор ещё и поёт. На съёмках ежегодного фестиваля она вместе с ведущей Катей Гордон представила песню «Дамы за 30». Вот только их дуэт в эфире не показали.
В кругах шоу-бизнеса склоняются к тому, что это произошло из-за чрезмерной активности Гордон в соцсетях. Сама Кудрявцева комментировать произошедшее отказалась.
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