Жизнь
13:20, 03 января 2024
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Леру Кудрявцеву вырезали из «Песни года» непонятно почему. На «голой» вечеринке, вроде, не была

В последние дни 2023 года несколько звёзд российской эстрады узнали на себе, что значит сняться для любимого зрителя, но на экранах так и не появиться. Всё из-за их дебюта на «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Но телеведущая Лера Кудрявцева на скандальной тусовке не была. Почему же её вырезали из эфира музыкального шоу «Песня года»?

Леру Кудрявцеву вырезали из «Песни года» непонятно почему. На «голой» вечеринке, вроде, не была
© Скриншот/YouTube-канал «Начало»

Кудрявцева появилась в «Песне года» как ведущая — с этим всё хорошо. Но дело в том, что она с недавних пор ещё и поёт. На съёмках ежегодного фестиваля она вместе с ведущей Катей Гордон представила песню «Дамы за 30». Вот только их дуэт в эфире не показали.

В кругах шоу-бизнеса склоняются к тому, что это произошло из-за чрезмерной активности Гордон в соцсетях. Сама Кудрявцева комментировать произошедшее отказалась.

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Автор:Кира Полякова
Редакция
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