Леру Кудрявцеву вырезали из «Песни года» непонятно почему. На «голой» вечеринке, вроде, не была

Кудрявцева появилась в «Песне года» как ведущая — с этим всё хорошо. Но дело в том, что она с недавних пор ещё и поёт. На съёмках ежегодного фестиваля она вместе с ведущей Катей Гордон представила песню «Дамы за 30». Вот только их дуэт в эфире не показали.

В кругах шоу-бизнеса склоняются к тому, что это произошло из-за чрезмерной активности Гордон в соцсетях. Сама Кудрявцева комментировать произошедшее отказалась.

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