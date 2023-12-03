Лидер группы «Руки вверх!» открыл новый бар. Без скандала не обошлось

По словам очевидцев, на въезде в «Екатеринбург-Экспо» образовалась большая пробка, из-за этого многие просто опоздали на концерт. Поведение некоторых зрителей тоже вызвало вопросы. Например, поклонница творчества Жукова Анна рассказала, что одна дама обматерила её и ударила по лицу за то, что она чуть подвинула её.

Ещё зрители оказались недовольны давкой, которая образовалась около гардероба после окончания концерта.

В «Руки Вверх! Бар» тоже было неспокойно. Там Жуков тоже планировал выйти на сцену и спеть с одним из местных жителей. Так что народа в заведении было полно. В какой-то момент одной из посетительниц стало плохо и она упала на стекло. Женщина сильно поранила руки и лицо, поэтому сотрудникам бара пришлось выносить её на руках. Ей вызвали скорую. Также пришлось вызывать и ОМОН — несколько посетителей повздорили и устроили драку.

Впрочем, драки в барах — это ещё полбеды. Ранее две екатеринбурженки подрались на почве национального вопроса прямо около детского садика.