Полицейский приврал, что его избил начальник. Настолько не хотел ехать в роддом к жене

Жена часто обижалась на мужа из-за того, что он не приезжал к ней в больницу, а тот вечно всё списывал на начальника. Тот, вестимо, был не человеком, а зверем и не давал Белеку отгул несмотря на все мольбы. А когда 5 октября жена прижала парня к стенке, тот признался, что в последний раз начальник — майор Саян Сат — ему вообще разбил губу.

Беременная жена не на шутку разволновалась и пожаловалась свекрови, а та позвонила по телефону доверия и рассказала, что её сына-полицейского избивают на службе. Силовики переполошились и устроили проверку, которую Белек не прошёл. Он признался, что наврал, лишь бы не ехать в роддом к жене. Теперь им займутся коллеги, а что парня ждёт дома — лучше не думать.

Любовь и семейный быт не только Белеку малину попортили — в Башкирии вообще случился любовный треугольник, где лейтенант полиции и следователь не поделили девушку. В итоге следователю прилетело за вождение в нетрезвом виде, а лейтенанту — за превышение полномочий. Если заинтригованы, то подробности почитать можно здесь.