Литвинова прилетела в Россию погостить перед спектаклями. А потом обратно в Париж
Российская актриса театра и кино Рената Литвинова, которая уже более полутора лет живёт во Франции, решила навестить родные пенаты. В своём телеграм-канале она выложила пост с фотографиями из питерского отеля «Астория», где она остановилась после перелёта. Литвинова оставила подпись, что находится на пути к маме. 85-летняя мать Литвиновой Алиса Михайловна проживает в Москве.
Сама актриса живёт в Париже и говорит, что чувствует себя парижанкой. Она похудела, хоть и не ограничивает себя диетами, пьёт по утрам кофе с круассаном и может себе позволить обсуждать дела в кафе за бокалом шампанского. В Москве на такие встречи у неё времени не было.
Литвинова прилетает в Россию уже второй раз за год. Первый был в феврале. Тогда актриса тоже навещала маму, у которой был юбилей, — 85 лет. Сейчас цель визита та же. «На пути к маме — в самом домашнем отеле "Астория", в котором просыпаешься, как у себя», — написала она.
А потом Рената вернётся во Францию. 25 февраля и 17 марта у неё запланированы спектакли в Париже.
Ранее в Россию после долгого отсутствия приехала певица Кристина Орбакайте. Она решила выступить на «Песне года» и чуть не упала на сцене.