Литвинова прилетела в Россию погостить перед спектаклями. А потом обратно в Париж

Сама актриса живёт в Париже и говорит, что чувствует себя парижанкой. Она похудела, хоть и не ограничивает себя диетами, пьёт по утрам кофе с круассаном и может себе позволить обсуждать дела в кафе за бокалом шампанского. В Москве на такие встречи у неё времени не было.

Литвинова прилетает в Россию уже второй раз за год. Первый был в феврале. Тогда актриса тоже навещала маму, у которой был юбилей, — 85 лет. Сейчас цель визита та же. «На пути к маме — в самом домашнем отеле "Астория", в котором просыпаешься, как у себя», — написала она.

А потом Рената вернётся во Францию. 25 февраля и 17 марта у неё запланированы спектакли в Париже.

Ранее в Россию после долгого отсутствия приехала певица Кристина Орбакайте. Она решила выступить на «Песне года» и чуть не упала на сцене.