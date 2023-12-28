Лолита после отмены концертов начала мыть полы. Она не убиралась два месяца
После скандальной вечеринки Ивлеевой в «Мутаборе» у звёзд, которые на ней засветились, не всё идёт гладко. Певицу Лолиту Милявскую, например, уже вырезали из «Голубого огонька» и других новогодних телепередач. Отменяются также и концерты звезды. Рассказываем, чему артистка намерена посвятить освободившееся время.
телеграм канал Лолиты Милявской
Несмотря на извинения Лолиты, последствия для её карьеры от присутствия на скандальной «почти голой» вечеринке оказались куда более серьёзными, чем она предполагала. Например, с сайта Тюменской филармонии уже пропала афиша концерта Лолиты, который планировался на 25 марта. Билеты на мероприятие больше купить нельзя. Отменён также концерт Лолиты в Сергиевом Посаде 18 февраля.
При этом сама певица не унывает. В запрещённой соцсети она рассказала, что у неё всё в порядке, и поблагодарила аудиторию за поддержку. По её словам, «жизнь есть жизнь», и пока она собирается помыть полы. Певица объяснила, что не убиралась в квартире два месяца и у неё полно пыли.
Также она напомнила, что уже на пенсии, и поэтому привыкает быть домохозяйкой. «А ещё скоро весна и кусты надо подрезать», — заметила она.
Скандальная арт-выставка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря. Дресс-код мероприятия предполагал максимально обнажённые наряды, поэтому многие гости не постеснялись прийти в откровенных костюмах или даже совсем без них. Событие вызвало большую волну критики и хейта. После этого у самой Ивлеевой, которая занималась организацией, а также у Киркорова, Лолиты, Анны Asti и других звёзд начались проблемы. Об их извинениях написали тут.