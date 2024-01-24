Опубликовано 24 января 2024, 12:00
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«Лёгкое помутнение атмосферы». Москвичам пообещали оттепель 24 января
Погодные качели не устают «радовать» россиян этой зимой: сильные снегопады и морозы резко сменяются оттепелью с плюсовой температурой. Причём такая смена погоды происходит в считаные дни. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в среду, 24 января, москвичей ждёт оттепель и от нуля до плюс двух тепла. А ещё местами будут слабые осадки — то ли дождь, то ли снег.
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Как рассказал эксперт, температура будет выше климатической нормы на 7 градусов. Всё из-за тёплого сектора североатлантического циклона.
Из-за такой погоды надеяться на ясное небо смысла нет — всё будет серым и хмурым. Кое-где не исключены и слабые осадки «в разном агрегатном состоянии». Погода будет характеризоваться «лёгким помутнением атмосферы с ухудшением видимости», уточнил специалист.
По словам Тишковца, по области ожидается от –2 до –3 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4−9 м/с, а атмосферное давление будет чуть ниже нормы. Магнитных бурь не ожидается.
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